NBA Play-in matchups set as Lakers, Warriors, and Heat fight for playoff spots

LeBron James y los Lakers de Los Ángeles se quedarán en Nueva Orleans un par de días más. Stephen Curry y Golden State regresarán a Sacramento para enfrentar nuevamente un juego de eliminación y el Heat de Miami está de vuelta en el play-in, donde inició su camino hacia las Finales de la NBA el año pasado. Los enfrentamientos están listos.

La única serie de primera ronda que se fijó antes del domingo fue Clippers-Mavericks en el Oeste. Se agregaron a la lista: Bucks-Pacers y Cavaliers-Magic en el Este, junto con Timberwolves-Suns en el Oeste. Los juegos no regalaron dramatismo en el último día de la temporada regular. De los 15, sólo uno se decidió por una posesión, y fue en el Madison Square Garden, donde Nueva York obtuvo la victoria.

