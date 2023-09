Napoli trata de dejar atrás sus problemas extradeportivos previo a Lecce y Real Madrid

MILÁN (AP) — Después de varios días agitados fuera de la cancha, el Napoli encara una semana bastante complicada dentro de la misma. No están para seguir dando vueltas con el drama de los días recientes.

Su astro Victor Osimhen se enojó cuando el equipo de redes sociales del Napoli subió un video en TikTok en el que se burlaban de un penal que el atacante nigeriano falló ante Bologna el pasado fin de semana.

El Napoli terminó borrando el video, pero Osimhen también eliminó todas sus imágenes con la casaca del Napoli en sus perfiles en las redes sociales. Osimhen también explotó cuando el técnico Rudi Garcia le sacó en la agonía del duelo contra Bologna, que acabó con un empate 0-0. Asimismo, el volante Khvicha Kvaratskhelia puso cara de pocos amigos al ser sustituido poco antes. Los hinchas napolitanos tampoco reaccionaron favorablemente a los cambios.

Los ánimos parecen haberse calmado luego que el Napoli levantó cabeza con una victoria 4-1 ante Udinese el miércoles. Osimhen y Kvaratskhelia firmaron goles para que el equipo rompiera una racha de tres derrotas en la Serie A. headtopics.

Los campeones vigentes de la Serie A visitarán el sábado a Lecce, club que ha sorprendido con su buen arranque de temporada. Acto seguido, el Partenopei recibirá al Real Madrid en la segunda fecha de la Liga de Campeones el martes.

“Hicimos borrón y cuenta nueva”, dijo Garcia tras la victoria. “Quedamos muy frustrados en la visita al a Bologna, porque nos fuimos sin ganar. Limamos asperezas y todo ha vuelto a la normalidad en lo deportivo”.

“Están las otras cosas embarazosas, pero nadie quería hacer daño: ni la persona a cargo de la cuenta de TikTok ni Victor con sus redes sociales. Fueron reacciones de instinto, que hay que entender. Lo deja todo por esta camiseta y lo ha seguido haciendo este año”.

Siempre iba a ser un enorme desafío relevar a Luciano Spalletti, el técnico que sacó campeón al Napoli. Pero la realidad es que han sido la sombra del equipo que arrasó en la liga la pasada temporada, y la afición ha empezado a perder la paciencia con Garcia.

“Llevo 30 años en este trabajo”, comentó el técnico francés. “Al comienzo yo decía que el trabajo era 80% estaba en la cancha y el 20% restante con todo lo demás. Pero eso cambió hace un buen rato, ahora los porcentajes se han revertido”.

Previo a la temporada, el Napoli hubiera visto el partido del sábado en Lecce como bastante fácil. Despué de todo, Lecce quedó cinco puntos por encima del descenso la pasada temporada.

Pero Lecce ha pisado fuerte en el inicio del curso y recién el martes perdió su primer partido, de visita a la Juventus.

Napoli y Lecce acuden al Stadio Via del Mare empatados en puntos, cuatro de los colíderes Inter y AC Milan.