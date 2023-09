Napoli golea por 4-0 al Lecce y se acerca a los líderes de la Serie A, Inter de Milán y AC Milan

MILÁN (AP) — Victor Osimhen ingresó de cambio par ayudar al Napoli a golear por 4-0 al Lecce el sábado en la Serie A y los campeones defensores de la liga consiguieron cuatro golpes por segundo duelo consecutivo. El Napoli se colocó un punto detrás del Inter de Milán y AC Milan, que lideran la liga, que más tarde enfrentan al Salernitana y la Lazio, respectivamente.

Fue la segunda derrota seguida para el Lecce, que no había perdido antes de caer por 1-0 ante la Juventus y sumaba cuatro triunfos en casa.

El Napoli puso fin a la racha de tres juegos sin ganar con la victoria a media semana pr 4-1 ante el Udinese, pero el técnico Rudi García optó por darle descanso a Osimhn el sábado antes del encuentro de la Liga de Campeones el miércoles ante el Real Madrid.

El Napoli se fue al frente a los 16 minutos con un disparo flotado tras un tiro libre de Piotr Zielińsk y Østigård firmó su primer tanto en la Serie A. Osimhen ingresó al medio tiempo y rápidamente tuvo un impacto encontrando el fondo de la portería seis minutos después. Fue su séptimo gol en siete encuentros de liga esta temporada. El delantero de 24 años fue el máximo anotador la temporada pasada. headtopics.com

Read more:

sdut »

Napoli trata de dejar atrás sus problemas extradeportivos previo a Lecce y Real MadridMILÁN (AP) — Después de varios días agitados fuera de la cancha, el Napoli encara una semana bastante complicada dentro de la misma.

Napoli say they never intended to offend Osimhen amid rowNapoli said on Thursday they never intended to offend their striker Victor Osimhen with mocking social media videos, but the Serie A champions stopped short of apologising to the Nigeria international.

Napoli ‘never intended to offend of make fun of’ striker Victor Osimhen with TikTok videoItalian soccer club Napoli has said that it “never intended to offend or make fun of” star player Victor Osimhen after coming under fire for posting – and then deleting – a video of the striker missing a penalty on TikTok.

Inter Miami vs NYCFC Predictions, Picks, & MLS OddsMajor League Soccer odds, picks and predictions for Inter Miami vs NYCFC for September 30. MLS betting free picks for side, total and more.

Lionel Messi questionable for NYCFC game due to leg injuryLionel Messi’s status for Inter Miami’s game against NYCFC on Saturday is still uncertain.