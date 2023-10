Nacionales batean 5 jonrones y doblegan 10-6 a Bravos

Washington empató su mejor marca de la campaña en cuadrangulares, durante una noche que los Bravos, campeones flamantes de la División Este de la Liga Nacional, dieron algo de descanso a sus titulares habituales, mientras se preparan...

Jordan Weems (5-0) se llevó el triunfo con un inning de relevo, mientras que Kyle Finnegan cerró el juego.Los Nacionales usaron a seis relevistas después de que el abridor Trevor Williams recibió dos carreras y siete hits en tres innings y un tercio.

El venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 2-1 con una carrera anotada y dos robos. Se le retiró después de dos innings. Brad Hand (5-3) cargó con la derrota como relevo del novato Allan Winans. Por los Nacionales, el mexicano Joey Meneses de 5-1 con una anotada. El venezolano Ruiz de 5-2 con tres anotadas y una empujada.

Por los Bravos, el venezolano Acuña de 2-1 con una anotada y una empujada. El dominicano Marcell Ozuna de 5-2 con una anotada. El puertorriqueño Eddie Rosario de 5-2 con una empujada.