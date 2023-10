Mueren 10 migrantes cubanas en choque de camión de carga en el sur de México; hay 17 heridos

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó que todas las migrantes fallecidas eran mujeres, y una de ellas tenía menos de 18 años.El instituto señaló que el conductor aparentemente iba a exceso de velocidad y perdió el control del camión, que en ese momento transportaba a 27 migrantes. El chofer huyó del lugar.

El instituto señaló que el conductor aparentemente iba a exceso de velocidad y perdió el control del camión, que en ese momento transportaba a 27 migrantes. El chofer huyó del lugar.La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas indicó que el accidente se registró el domingo en una carretera, cerca del pueblo de Pijijiapan. Fotografías del incidente mostraban un camión con una caja de carga abierta volcado hacia un lado, y a las víctimas tendidas al costado de la carretera.

Un empleado de la fiscalía estatal dijo que los migrantes habían estado solicitándole a los vehículos que pasaban que los llevaran.

Read more:

latimes »

Church roof collapses in north Mexico, killing at least nine and injuring about 50, officials sayAuthorities in Mexico say the roof of a church has collapsed in northern Mexico during a...

Fiscales secuestran actas electorales en GuatemalaUnidades de la fiscalía secuestraron las actas electorales que registraron el avance del candidato Bernardo Arévalo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, en las que resultó ganador, mientras magistrados intentaban evitar que se las lleven.

Fiscales secuestran actas electorales en GuatemalaUnidades de la fiscalía secuestraron las actas electorales que registraron el avance del candidato Bernardo Arévalo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, en las que resultó ganador, mientras magistrados intentaban evitar que se las lleven.

Police scuffle with electoral court justices in Guatemala as prosecutors seek to seize vote talliesPolicemen have shoved and wrestled with justices of Guatemala's top electoral tribunal, as prosecutors sought to seize the tally sheets of votes from the August presidential elections

Police scuffle with electoral court justices in Guatemala as prosecutors seek to seize vote talliesPolicemen have shoved and wrestled with justices of Guatemala's top electoral tribunal, as prosecutors sought to seize the tally sheets of votes from the August presidential elections.

EEUU preocupado por acciones de fiscalía contra proceso electoral en Guatemala; impondrá sancionesEstados Unidos dijo que está seriamente preocupado ante las acciones de la fiscalía en el proceso electoral de Guatemala y dijo que impondrá sanciones contra quienes socaven la transición pacífica del poder en la nación centroameicana.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó que todas las migrantes fallecidas eran mujeres, y una de ellas tenía menos de 18 años.

El instituto señaló que el conductor aparentemente iba a exceso de velocidad y perdió el control del camión, que en ese momento transportaba a 27 migrantes. El chofer huyó del lugar.La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas indicó que el accidente se registró el domingo en una carretera, cerca del pueblo de Pijijiapan. Fotografías del incidente mostraban un camión con una caja de carga abierta volcado hacia un lado, y a las víctimas tendidas al costado de la carretera.

Un empleado de la fiscalía estatal dijo que los migrantes habían estado solicitándole a los vehículos que pasaban que los llevaran. Las autoridades mexicanas suelen prohibirles a los migrantes que carecen de documentos adecuados viajar en autobuses, por lo que aquellos que no tienen dinero para contratar a traficantes a menudo caminan al costado de las carreteras, pidiéndole a los camiones que pasan que los transporten gratuitamente.

Fue la más reciente de una serie de muertes de migrantes en México en medio de un aumento en el número de migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos.

Un migrante de Ecuador murió y otros 10 de Colombia y Guatemala resultaron heridos en un choque ocurrido el sábado mientras eran trasladados para su procesamiento en una camioneta del INM. El instituto detalló que la camioneta estuvo involucrada en una colisión con un autobús en la ciudad de Mexicali, limítrofe con la ciudad de Calexico, California.

El viernes, dos migrantes mexicanos fueron asesinados a tiros en el lado mexicano de la frontera y otros tres sufrieron heridas de bala, de acuerdo con el INM. Los servicios de rescate encontraron a un grupo de 14 mexicanos al amanecer en el cerro Cuchuma cerca de Tecate, una ciudad que se ubica entre Mexicali y Tijuana.

Se desconoce la causa del tiroteo, pero los cruces de migrantes suelen implicar acuerdos con cárteles locales para obtener derecho de paso. A veces los migrantes son baleados si el traficante que los lleva trabaja para un grupo rival, o si no han pagado los derechos de paso. Los migrantes también suelen ser asaltados por bandas ambulantes de ladrones y secuestradores en las zonas fronterizas.

Y el jueves en Chiapas, un camión se volcó en la carretera, percance en el que murieron dos migrantes centroamericanos y otros 27 resultaron heridos.

El Instituto de Migración indicó el viernes que 52 migrantes viajaban en un camión abarrotado cuando el conductor perdió el control y se volcó. Los heridos, entre ellos seis niños, fueron trasladados a un hospital, donde a todos se les concedieron tarjetas legales de asilo, al ser víctimas de un delito cometido en territorio mexicano.

Y el miércoles, dos migrantes centroamericanos murieron después de intentar abordar un tren en movimiento en el estado de Coahuila, cerca de la frontera con Texas.