Muere segundo tripulante de avión de instrucción accidentado en Colombia

El cadete Juan David Díaz Solano de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez había partido la víspera en la avioneta que era piloteada por el capitán e instructor de vuelo Hánner Sánchez Mora, quien murió pocos minutos después del siniestro.

Según la información oficial, Díaz Solano estaba tomando una instrucción de vuelo y en el momento del accidente quedó herido y fue trasladado a un centro médico en el que le brindaron los primeros auxilios.

El accidente se produjo en la mañana cuando el T-90 Calima FAC-2448, una aeronave pequeña, cayó en el Parque Jorge Isaacs, cerca del centro de la ciudad de Cali. El general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial, aseguró la víspera que se investigan las causas del siniestro con un equipo de expertos de diferentes áreas del sector aeronáutico. headtopics.com

Read more:

sdut »

Colombia: avión de instrucción cae en una ciudad, un muerto y un heridoBOGOTÁ (AP) — Un avión de instrucción cayó el martes en cercanías del centro de la ciudad colombiana de Cali y dejó un muerto y un herido.

Colombia's Government Issues long Awaited Apology for Extrajudicial Killings During Armed ConflictColombia's government issued a long awaited public apology on Tuesday for the extrajudicial killings of 19 civilians who were slain by the military and registered as rebel fighters during one of the most violent periods of the nation's civil war.The apology comes as...

Colombia apologises for military's extrajudicial killings of civiliansThe apology comes amid attempts by Bogota to make amends with communities affected by decades of armed conflict and broker peace deals with rebel groups.

Colombia issues long-awaited apology for 19 extrajudicial killings during civil warColombia’s government publicly apologizes for the extrajudicial killings of 19 civilians who were slain by the military during the nation’s civil war.

Colombia issues long-awaited apology for 19 extrajudicial killings during civil warColombia’s government publicly apologizes for the extrajudicial killings of 19 civilians who were slain by the military during the nation’s civil war.