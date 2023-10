Montas gana al debutar en la campaña; Yanquis se imponen 5-2 a Reales

Frankie Montas se agenció el triunfo como relevista al debutar en la campaña con los Yanquis de Nueva York, quienes se cercioraron de hilar su 31ra campaña con foja positiva, cuando resta un juego, al vencer el sábado 5-2 a los Reales de Kansas City. Sus compatriotas Oswaldo Cabrera y Everson Pereira, así como el dominicano Estevan Florial, empujaron también carreras por Nueva York (82-79), que se aseguró el registro superavitario a un duelo de que concluya la campaña...

Sus compatriotas Oswaldo Cabrera y Everson Pereira, así como el dominicano Estevan Florial, empujaron también carreras por Nueva York (82-79), que se aseguró el registro superavitario a un duelo de que concluya la campaña regular. El mes pasado, había caído seis juegos por debajo de la marca de ,500.La racha de temporadas ganadoras es la segunda mayor en la historia de las Grandes Ligas, después de una de 39 años conseguida por los propios Yanquis de 1926 al 64.

Montas se sometió a una cirugía del labrum a finales de febrero y pasó buena parte de la campaña intentando volver. La derrota fue para Alec Marsh (3-9), al permitir tres carreras y seis hits en cuatro innings y un tercio.

Por los Yanquis, los venezolanos Torres de 4-2 con una anotada y dos producidas, Peraza de 5-1, Oswaldo Cabrera de 4-1 con una impulsada, Pereira de 5-1 con una producida.

