Miles de guatemaltecos salen por sexto día a las calles en protesta contra la fiscalía

entar evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión en enero mediante distintas maniobras jurídicas. Las protestas iniciaron el lunes con bloqueos en 14 puntos del país y el sábado había cerradas 72 carreteras en 18 de los 22 departamentos de Guatemala, según un reporte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Porras es señalada por diversos críticos de autorizar a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eufemia Morales Lazo que procedieran contra el proceso electoral, el presidente electo y su partido Movimiento Semilla, así como contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en un intento de no reconocer los resultados de la pasada elección...

UE dice que relación con Guatemala se verá afectada si se modifican resultados de eleccionesEl Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores sostuvo el jueves que el bloque sigue de cerca la situación en Guatemala tras la segunda vuelta que llevó al progresista Bernardo Arévalo a la presidencia y cuestionó la arremetida de la Fiscalía contra el proceso electoral.

Guatemala protests intensify, demanding prosecutor resignationsTens of thousands of Guatemalans marched peacefully on Thursday for the fourth consecutive day, demanding the resignation of powerful senior prosecutors accused of working to undermine President-elect Bernardo Arevalo's ability to take office.

Tens of thousands protest in Guatemala against powerful prosecutorsGuatemalans rally for fourth consecutive day to demand resignation of top prosecutors whom they accuse of trying to block President-elect Bernardo Arevalo from taking office.

Guatemala: Corte Constitucionalidad dice que fiscalía y juez sí pueden suspender partido de ArévaloLa Corte de Constitucionalidad de Guatemala respaldó el jueves la actuación de la fiscalía y del juez penal que ordenó la suspensión del partido político del presidente electo, Bernardo Arévalo, al resolver el último recurso pendiente contra la arremetida de la justicia al movimiento Semilla y el proceso electoral.

Guatemala's highest court says prosecutors can suspend president-elect's partyGuatemala's highest court has ruled that prosecutors can suspend President-elect Bernardo Arévalo's political party, though legal experts had questioned the move

Guatemala's highest court says prosecutors can suspend president-elect's partyGuatemala's highest court has ruled that prosecutors can suspend President-elect Bernardo Arévalo's political party, though legal experts had questioned the move. The Constitutional Court ruled Thursday that, even the case involves criminal accusations, prosecutors can impose measures that have electoral effects. Without his Seed Movement party, Arévalo may be hamstrung after he takes office Jan. 14. Arévalo and electoral authorities had argued that allegations of vote or registration fraud are penal issues, and that prosecutors are intruding into electoral issues. Arévalo says politically motivated prosecutors are carrying out a “coup” and are trying to overturn his victory in August elections.