Miguel Layún cree que deja huella sin tener el talento de Messi o Cristiano

'No creo dejar un legado, pero sí huella. Hay quienes los forjan como Messi o Cristiano que hacen cosas que parecen de otro planeta; no era mi caso, pero quise mostrar que sin tener el mejor de los talentos, sin ser el más hábil, basta con la mentalidad y el trabajo para lograr lo que te propones', afirmó el jugador de 35 años.

Su mal desempeño entre 2010 y 2012 le acarreó críticas que se comprimieron en la frase: 'Todo es culpa de Layún', que le dio un giro a su carrera.

Con o sin Messi, Argentina confía en mantener rumbo ganador en eliminatorias ante ParaguayCon la interrogante sobre el estado físico de su capitán Lionel Messi, Argentina, vigente campeona mundial, buscará seguir en racha ganadora ante un Paraguay que va por su recuperación con nuevo timonel el jueves por la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Messi still in doubt for Paraguay qualifier, says ScaloniArgentina captain Lionel Messi is still a doubt for the World Cup qualifier against Paraguay, coach Lionel Scaloni said on Wednesday.

Argentina vence a Paraguay en eliminatorias con un tiempo de MessiCon el astro Lionel Messi sentado en la banca un tiempo, Argentina rompió el maleficio de local ante Paraguay después de una década para celebrar su tercera victoria consecutiva en las eliminatorias al Mundial de 2026.

Lionel Messi sits on the bench for Argentina's World Cup qualifying match against ParaguayLionel Messi is sitting on the bench for Argentina once again as his team faces Paraguay on Thursday in a South American World Cup qualifying match.