Mientras Israel bombardea Gaza, las familias de los rehenes temen por la seguridad de los cautivos

No hubo respuesta. Poco después supo por testigos que los milicianos les habían capturado a ella, a su esposo y a sus hijos adolescentes, junto con docenas de personas más. Ahora, la dolorosa incertidumbre sobre su estado mantiene en el limbo a Besorai y a decenas de israelíes más.

Yosi Shnaider está sumido en la preocupación desde que sus familiares fueron secuestrados del kibbutz Nir Oz, apenas a una milla de la cerca con Gaza. Vio un video de su prima y sus dos hijos pequeños, retenidos como rehenes. “Es como una película mala increíble, como una pesadilla”, dijo Shnaider el lunes. “Sólo necesito información sobre si están vivos”.

Read more:

sdut »

Israel-Gaza War Live Updates: Israel Orders ‘Complete Siege’ of GazaIsrael’s defense minister said the authorities would block deliveries of food, water and fuel into the Gaza Strip. Israeli troops were still fighting Palestinian militants in border areas, two days after an invasion that has left hundreds dead.

Israel-Gaza War Live Updates: Hamas Threatens to Kill Hostages; Israel Orders ‘Siege’ of GazaIsrael’s defense minister said the authorities would block deliveries of food, water and fuel into the already blockaded enclave. A spokesman for Hamas’s military wing threatened to execute a hostage each time an Israeli airstrike hits Gazans in their homes.

Gaza-Israel war: Deadly aftermath of Israeli air strikes on GazaThe residents of the besieged enclave of Gaza faced a night of death and destruction as Israeli war planes launched a series of air strikes

ONU expresa preocupación por los civiles mientras Israel intensifica acciones militares contra GazaLa Organización de las Naciones Unidas expresó el lunes una creciente preocupación por las necesidades humanitarias en zonas palestinas mientras Israel intensificaba sus acciones militares e imponía un asedio sobre Gaza, después de que combatientes de Hamas llevaron a cabo un ataque durante el fin de semana en el que mataron a cientos de civiles en Israel y tomaron a otros como rehenes.

ONU expresa preocupación por los civiles mientras Israel intensifica acciones militares contra GazaLa Organización de las Naciones Unidas expresó el lunes una creciente preocupación por las necesidades humanitarias en zonas palestinas mientras Israel intensificaba sus acciones militares e imponía un asedio sobre Gaza, después de que combatientes de Hamas llevaron a cabo un ataque durante el fin de semana en el que mataron a cientos de civiles en Israel y tomaron a otros como rehenes.

Israel-Hamas war live updates: Biden to address war; Israel orders ‘full siege’ of GazaIsrael’s defense minister said there would be a “full siege” of Gaza after the Hamas militant group launched an unprecedented incursion over the weekend.