México se quedó cerca de tener dos oros en el boxeo panamericano por primera vez en medio siglo

Al final no pudo ser. Marco Verde conquistó una medalla de oro, pero Miguel Martínez no seguirle los pasos el sábado y terminó con una plata para los mexicanos que buscaban tener dos preseas doradas en una justa continental por primera vez desde Cali 1971.

Además de las medallas de oro y plata logradas el sábado, en la última jornada de boxeo, México concretó una medalla de bronce en mujeres con Citlalli Ortiz. “Quería la medalla de oro, pero desafortunadamente no se me dieron las cosas, me habría encantado dársela a mi país”, dijo Ortiz.

