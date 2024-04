Mexico's Ambassador Ordered to Leave Ecuador Amid Diplomatic Tensions

President Andrés Manuel López Obrador took office in 2018 hoping to recover Mexico ’s old reputation as the diplomatic leader of Latin America, but what he’s managed to do is getOn Friday, López Obrador doubled down after Ecuador ordered the Mexican ambassador out of the country a day earlier, vowing to send a military plane to remove the ambassador and pledging to continue the heated rhetoric.

Mexico's Ambassador Ordered to Leave Ecuador Amid Diplomatic TensionsEcuador has declared Mexico's ambassador to Quito persona non grata due to recent statements made by Mexican President Andrés Manuel López Obrador regarding Ecuador's 2023 presidential elections. President López Obrador has responded by vowing to send a military plane to remove the ambassador and continuing the heated rhetoric.

