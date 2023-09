México conserva esperanza de realizar una tercera inauguración del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México conserva la esperanza de convertirse en el primer país en la historia en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega. “No lo sé , en las reuniones que hemos tenido con FIFA sólo se habló del tema de la inauguración, pero no puedo compartir la agenda”, dijo Sisniega, quien informó que el comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos...

El país fue anfitrión de los mundiales de 1970 y 1986. La sede de 2026 será compartida con Estados Unidos y Canadá, pero México abriga el sueño de realizar el encuentro inaugural.

Una idea que se ha especulado para el próximo Mundial es realizar inauguraciones simultáneas en los tres países, pero FIFA no se ha pronunciado al respecto.

“¿Hay posibilidades, amplias?, no sé, no nos han dicho si son muchas o pocas, no tenemos el porcentaje”, concluyó Sisniega.

En el Mundial del 2026, México tendrá tres ciudades sede. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México con el icónico estadio Azteca, que sería la sede de una tercera inauguración si el plan de Sisniega y Rodríguez es aprobado.