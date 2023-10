México: candidata oficialista acepta protección de los militares para las elecciones presidenciales

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia matutina que Sheinbaum aceptó el ofrecimiento que le hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para recibir protección durante el proceso electoral que se iniciará formalmente en los próximos meses.

Sheinbaum, que figura como favorita en las encuestas locales para suceder a López Obrador, fue elegida el mes pasado como candidata del partido Morena para las presidenciales.

Gálvez, que fue elegida a inicios de septiembre como la candidata presidencial de la coalición opositora Frente Amplio por México, adelantó la semana pasada que había solicitado un encuentro con el secretario de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, para conocer los alcances de la propuesta. headtopics.com

Aunque las autoridades militares no han informado qué motivó la decisión de ofrecer seguridad a las principales candidatas presidenciales, López Obrador dijo la semana pasada que había que garantizar la protección para “evitar desgracias”.

“Los momentos de más efervescencia y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios”, agregó. En las elecciones generales del 2022, se reportaron más de 700 ataques y 35 asesinatos de candidatos y aspirantes, de acuerdo con las cifras de la consultora local de comunicaciones y riesgo Etellekt Consultores, que consideró la votación de ese año como una de las más violentas de los últimos años superada por las elecciones del 2018 cuando se registraron 152... headtopics.com

Read more:

sdut »

Church roof collapses in north Mexico, killing at least nine and injuring about 50, officials sayAuthorities in Mexico say the roof of a church has collapsed in northern Mexico during a...

2 workers conducting polls for Mexico's ruling party killed, 1 kidnapped in southern MexicoMexico's president says assailants have killed two workers who were conducting internal polling for his Morena party in southern Mexico

Antes de ser rescatistas o rastreadores de drogas, los cachorros del ejército mexicano van al kínderSAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYEZ, México (AP) — En un campo militar a las afueras de Ciudad de México se ubica el kínder de los perros.

Roof of a church collapses during a Mass in northern Mexico, trapping about 30 people in the rubbleAuthorities in Mexico say the roof of a church has collapsed in northern Mexico during a Mass, and rescue teams are searching for any victims.

Mexico church roof collapses during Mass, injuring and trapping dozens of parishioners: reportsThe roof of a church in Ciudad Madero, Mexico collapsed on Sunday during a Mass, according to reports, trapping 30 people and injuring 100 others.