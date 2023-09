Mets aplastan 11-2 a Marlins en 1er juego de doble tanda

Pete Alonso bateó de 4-4 con un jonrón, el puertorriqueño Francisco Lindor añadió otro cuadrangular en un duelo en que produjo cuatro carreras, y los Mets de Nueva York apalearon el miércoles 11-2 a los Marlins de Miami en el primer compromiso de una doble cartelera. El primer duelo de la serie se pospuso el martes, dado que el terreno no se encontraba en condiciones para jugar.

El cuadro del Citi Field no fue cubierto por una lona durante buena parte del fin de semana, cuando la lluvia generada por la tormenta tropical Ofelia se abatió sobre la ciudad de Nueva York durante cuatro días seguidos.La lona sí se colocó el martes, pero cuando el aguacero finalmente amainó por la tarde, el terreno estaba anegado.

Ello obligó a la doble tanda del miércoles, que afectó los planes de pitcheo de Miami para los últimos días de la disputa de los boletos de postemporada, lo que disgustó a los dirigentes del equipo, de acuerdo con un reporte del sitio The Athletic.

Mediante las redes sociales, el dueño de los Mets, Steven Cohen, se disculpó con los Marlins y con sus fanáticos por la posposición. Por los Marlins, los cubanos Jorge Soler de 4-0 con una remolcada, Yuli Gurriel de 4-0. El dominicano Bryan de la Cruz de 5-1. headtopics.com

Por los Mets, el dominicano Ronny Mauricio de 5-1 con una anotada. El boricua Lindor de 4-2 con una anotada y cuatro empujadas. El venezolano Francisco Álvarez de 3-0.