Mellizos tienen buenos cimientos pero deberán mejorar si quieren vencer a los Astros

Les pidió guardar el sentimiento amargo como combustible para mejorar cuando inicie la pretemporada del próximo año. También solicitó que recuerden quién les causó este dolor.

Ahora que algunos de nuestros chicos mojaron sus pies en béisbol de postemporada, siento que el otro año será mucho mejor, y sé que la junta directiva juntará las piezas correctas para que nosotros lleguemos más lejos”.

Otro jonrón de Abreu envía a Astros a Serie de Campeonato; vencen a MellizosLos Astros se reunieron en el clubhouse con sus botellas y gafas de nadador para celebrar otra victoria de postemporada.

