Mazatlán vence a Guadalajara, que confirma su mala racha

El Mazatlán, que dirige el entrenador español Ismael Rescalvo, derrotó este martes por 1-3 a las Chivas de Guadalajara del técnico serbio-español Veljko Paunovic, que confirmó su mala racha en el torneo Apertura del fútbol mexicano. El Mazatlán, que tuvo la posesión a favor en el primer tiempo, 51-49, impuso condiciones en el estadio de su rival y lo reflejó en el marcador al tomar ventaja de 0-2.

A partir del orden atrás, el Mazatlán mostró un fútbol agradable que fue de menos a más y terminó con dominio ante el sorprendido Guadalajara, sin capacidad de respuesta.

En el minuto 37 Benedetti aceptó un servicio del marfileño Ake Loba y de derecha le dio al Mazatlán una ventaja de 0-1, ampliada en el 43 con un golpe de derecha de Bárcenas a pase del paraguayo Josué Colmán.

Las Chivas salieron con líneas adelantadas en la segunda mitad, pero el cuadro visitante se mantuvo bien plantado, atento a un contragolpe, que le llegó en el 92 y significó el 0-3 con un golpe de derecha de Bello. headtopics.com

Guadalajara sacó provecho de un despiste de la defensa rival y en el 96 descontó con un gol de Roberto Alvarado.

Read more:

sdut »

‘Barbie’ and ‘Flower Moon’ Cinematographer Rodrigo Prieto to Be Honored at GuadaLAjara Film Festival (EXCLUSIVE)Rodrigo Prieto, cinematographer of 'Barbie' and 'Killers of the Flower Moon' will be honored at the GuadaLAjara Film Festival on Nov. 1.

‘Barbie’ and ‘Flower Moon’ Cinematographer Rodrigo Prieto to Be Honored at GuadaLAjara Film Festival (EXCLUSIVE)Rodrigo Prieto, cinematographer of 'Barbie' and 'Killers of the Flower Moon' will be honored at the GuadaLAjara Film Festival on Nov. 1.

4 Tech Stocks With Upside Potential and Dividend Yields Beating S&P 500Stocks Analysis by Investing.com (Ismael De La Cruz) covering: S&P 500, Cisco Systems Inc, Corning Incorporated, iShares Core S&P 500 ETF. Read Investing.com (Ismael De La Cruz)'s latest article on Investing.com

Angels doblegan a Rangers y les cortan racha de 6 victoriasBrandon Drury aportó tres imparables, incluido un cuadrangular, y los Angelinos de Los Ángeles doblegaron el martes 9-3 a los Rangers de Texas, imposibilitados de dar otro paso hacia lo que sería su primera postemporada desde 2016.

Angelinos doblegan 9-3 a Rangers y les cortan racha de 6 victoriasBrandon Drury aportó tres imparables, incluido un cuadrangular, y los Angelinos de Los Ángeles doblegaron el martes 9-3 a los Rangers de Texas, imposibilitados de dar otro paso hacia lo que sería su primera postemporada desde 2016.

En un duelo adelantado de la undécima jornada que se jugará en octubre, el colombiano Nicolás Benedetti, el panameño Yoel Bárcenas y el venezolano Eduard Bello convirtieron por el Mazatlán, que saltó del antepenúltimo al decimocuarto lugar, en tanto Roberto Alvarado descontó por las Chivas, séptimo de la tabla.

El Mazatlán, que tuvo la posesión a favor en el primer tiempo, 51-49, impuso condiciones en el estadio de su rival y lo reflejó en el marcador al tomar ventaja de 0-2.A partir del orden atrás, el Mazatlán mostró un fútbol agradable que fue de menos a más y terminó con dominio ante el sorprendido Guadalajara, sin capacidad de respuesta.

En el minuto 37 Benedetti aceptó un servicio del marfileño Ake Loba y de derecha le dio al Mazatlán una ventaja de 0-1, ampliada en el 43 con un golpe de derecha de Bárcenas a pase del paraguayo Josué Colmán.

Las Chivas salieron con líneas adelantadas en la segunda mitad, pero el cuadro visitante se mantuvo bien plantado, atento a un contragolpe, que le llegó en el 92 y significó el 0-3 con un golpe de derecha de Bello.

Guadalajara sacó provecho de un despiste de la defensa rival y en el 96 descontó con un gol de Roberto Alvarado.

Guadalajara, que empezó con cuatro victorias y un empate en sus cinco primeros partidos, llegó a cinco juegos sin ganar, cuatro de ellos con derrotas; el equipo visitará al Toluca el próximo domingo en la jornada 10, en la que Mazatlán recibirá al campeón Tigres UANL.

El Clausura se reanudará del jueves al domingo próximo con la décima fecha del campeonato.

- Partidos de la décima jornada del Clausura del fútbol mexicano:29.09: Querétaro-León, San Luis-Cruz Azul y Tijuana-Juárez.

30.09: Pachuca-Necaxa, América-Pumas UNAM, Monterrey-Santos Laguna y Mazatlán-Tigres UANL.