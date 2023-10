Matt Gaetz presenta moción para destituir a McCarthy como presidente de Cámara de Representantes

El representante republicano Matt Gaetz, uno de los mayores críticos del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, responde preguntas de los reporteros después de un discurso en el pleno de la cámara baja, en el Capitolio, el lunes 2 de octubre de 2023, en Washington.

El representante republicano Matt Gaetz, uno de los mayores críticos del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, responde preguntas de los reporteros después de un discurso en el pleno de la cámara baja, en el Capitolio, el lunes 2 de octubre de 2023, en Washington.El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, enfrenta un referendo extraordinario para mantenerse al frente de la cámara baja después de que un miembro conservador de su propio partido y añejo crítico presentó una moción para poner en marcha una votación sobre si debería permanecer en el cargo.

“Tengo suficientes republicanos para que estas alturas de la próxima semana suceda una de dos cosas: Kevin McCarthy ya no sea el presidente de la Cámara de Representantes, o sea el presidente de la Cámara de Representantes al servicio de los demócratas”, dijo el representante republicano Matt Gaetz a los reporteros después de presentar la moción. “Estoy tranquilo con cualquiera de los resultados, porque el pueblo estadounidense merece saber quién los gobierna”.Gaetz, un republicano de línea dura por Florida, ha amenazado durante meses con utilizar la herramienta procesal — llamada moción para destituir — para despojar a McCarthy de su cargo. Dichas amenazas escalaron durante el fin de semana, después de que McCarthy se apoyó en los demócratas para conseguir los votos necesarios para mantener financiado al gobierno federal.

Dicha decisión ha expuesto a McCarthy a lo que posiblemente sea la mayor prueba a su cargo, y podría obligarlo a ir del otro lado del pasillo para buscar el apoyo de los demócratas. Pero de momento se desconoce cómo se desarrollará la votación, pues existe la posibilidad de que las maniobras parlamentarias puedan alterar el resultado. Además, los aliados de McCarthy han dicho durante varias semanas que estaban preparados para la moción.

La votación podría resultar en una humillación — el primer presidente de la cámara baja destituido del cargo mediante esta vía — o inyectarle una renovada fuerza al superar otro obstáculo mientras intenta encabezar una complicada y estrecha mayoría. Sus críticos conservadores lo han estado asediando desde el principio, negándole votos y frustrando sus planes. Pero McCarthy ha aceptado recientemente los intentos de retirarlo del cargo e insinuó que es una oportunidad para silenciar a sus críticos de una vez por todas.

Gaetz reconoció que es posible que fracase en su intento. Respondió a preguntas sobre lo que esperaba conseguir con la declaración de que los estadounidenses necesitan saber quién está a cargo.

Horas antes, en un discurso en el pleno de la Cámara de Representantes, Gaetz acusó a McCarthy de pactar con la Casa Blanca durante las negociaciones de financiación para sacar adelante un proyecto de ley que ayude a financiar a Ucrania en su guerra contra Rusia.