Marlins pierden 3-0 ante Piratas en su último juego antes de postemporada

Los Marlins necesitaban ganar para asegurarse el segundo puesto en el comodín de la Liga Nacional, y la quinta casilla sobre Arizona para la postemporada. Los Diamondbacks perdieron ante los Astros, con lo que Miami se quedó con el quinto lugar y visitará a Filadelfia en una serie al mejor de tres juegos a partir del martes.

Connor Joe conectó un doble con un out en el octavo capítulo ante Bryan Hoeing (2-3). Jack Suwinski pegó un doble productor de dos carreras, luego del imparable de Andújar.David Bednar obtuvo su 39no salvamento, y el relevista dominicano Dauri Moreta (5-2) obtuvo el triunfo.

Por los Marlins, los dominicanos Ulises De La Cruz de 4-0; y Jesús Sánchez de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 3-0.Estados Unidos