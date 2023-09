Marineros cortan racha de 4 derrotas; vencen 6-2 a Astros

George Kirby escapó de un predicamento con las bases llenas y terminó cubriendo seis innings en blanco por los Marineros de Seattle, que aprovecharon tres errores de los Astros de Houston para imponerse el martes por 6-2 y cortar una racha de cuatro derrotas. Los Marineros se acercaron además un juego a Texas, líder de la División Oeste de la Liga Americana. Los Rangers perdieron ante los Angelinos.

Houston no ayudó a su causa, al cometer las tres pifias, con las que igualó su mayor cifra de la campaña. Dos de esos errores incidieron directamente en carreras.

Un mal tiro del venezolano José Altuve en la tercera entrada permitió que Mike Ford anotara. En la quinta, Kyle Tucker lazó desde el jardín derecho pero la pelota se le terminó escapando al antesalista Alex Bregman para irse a la cueva de Houston.

Ello permitió que anotara el dominicano Julio Rodríguez. Kirby (12-10) permitió cinco hits y recetó cuatro ponches. En el primer inning, Houston llenó las bases con un out pero no anotó. El triunfo fue para el dominicano Cristian Javier (9-5). headtopics.com

Por los Astros, el venezolano Altuve de 5-3 con una empujada. Los cubanos Yordan Álvarez de 5-0, José Abreu de 4-0. Los dominicanos Yainer Díaz de 3-0 con una anotada, Jeremy Peña de 4-3.

Por los Marineros, los dominicanos Rodríguez de 2-0 con una anotada y una empujada, Teoscar Hernández de 4-1 con una remolcada. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.