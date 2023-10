Mariah Carey dice que se está 'descongelando' para su gira navideña, que llegará al Hollywood Bowl

autoproclamada ‘Reina de la Navidad’reveló el lunes las fechas de su ¡Feliz Navidad para todos! gira, que incluye varias paradas en Estados Unidos y Canadá. La serie de conciertos de temporada está programada para comenzar el 15 de noviembre en el Yaamava’ Resort & Casino en Highland, cerca de San Bernardino, seguida de un espectáculo el 17 de noviembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

La artista ya ofreció la versión de su romance con El Sol de México en el libro autobiográfico en el que se inspirará la producción, pero ahora prefiere enfocarse en su familia y la Navidad, que normalmente espera hasta la medianoche del 1 de noviembre para despedirse de Halloween y dar la bienvenida a la temporada navideña difundiendo alegría en las redes sociales con la melodía de su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”.

Es lógico que Carey se embarque en una gira navideña durante la época del año en que “All I Want for Christmas” está a punto de regresar al número uno en las listas musicales. La perdurable popularidad de la canción ya ha generado una serie de proyectos navideños relacionados, desde duetos con Justin Bieber y Michael Bublé hasta un especial de Navidad en Apple TV+., Carey reflexionó sobre su experiencia coescribiendo la melodía con su colaborador Walter Afanasieff, recordando el momento en que la contagiosa melodía simplemente “saltó” de ella. La canción debutó en 1994 y desde entonces ha mantenido su estatus como un elemento básico de la Navidad.Mariah Carey sued by writer of another song named ‘All I Want for Christmas Is You’

One lawyer says a $20-million suit over Mariah Carey’s Christmas hit ‘does not bode well’ for plaintiff Andy Stone, who wrote a song of the same name.“Queríamos que pareciera clásico”, dijo Carey a The Times.

“No quería que pareciera de los 90. Probablemente ahora se sienta como los 90 para las personas que sienten nostalgia por los 90. Pero en los 90, era algo diferente... Quería que fuera atemporal. Y sentirnos festivos... Estábamos pasando el mejor momento en el estudio. Suena cursi, pero creo que se puede escuchar en el disco”.

Después de lanzar su gira navideña en California, Carey tiene previsto viajar a varias ciudades, desde Chicago hasta Boston, antes de finalizar su serie de conciertos navideños en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 17 de diciembre.Christi Carras is an entertainment reporter at the Los Angeles Times. She was previously a Times intern after graduating from UCLA and has also worked at Variety, the Hollywood Reporter and CNN.