Manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Boric en Chile

Unas 2.000 personas se congregaron el sábado frente al palacio presidencial en la capital de Chile para mostrar su apoyo al presidente Gabriel Boric, en momentos en que su gestión enfrenta bajos niveles de aprobación. Boric criticó que entre las funciones de un presidente esté bien visto reunirse con empresarios y otros representantes de la sociedad, pero que sea criticado cuando se suma a manifestaciones o saluda a las personas que participan en ellas.

También aprovechó para mencionar lo que considera algunos logros de su administración, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el incremento del salario mínimo.

El mandatario destacó a su vez que esta convocatoria se hizo a través de redes sociales, sin la participación de la presidencia y sin usar recursos públicos, en momentos en que su coalición se ha visto sacudida de nuevo por señalamientos de corrupción.

Simultáneamente, otra manifestación de aproximadamente un centenar de personas se congregó en otro punto de la capital para rechazar la gestión del líder izquierdista, que asumió el poder en marzo de 2022. headtopics.com

