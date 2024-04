Macron dismisses Russian defense minister's accusations

El presidente francés Emmanuel Macron calificó el jueves de “ridículas” las acusaciones del ministro ruso de defensa de que Ucrania y Francia tuvieron un rol en el reciente ataque contra una sala de conciertos de Moscú. Los comentarios de Macron surgieron al día siguiente de una inusual llamada telefónica entre los ministros de defensa de Francia y Rusia, tras la cual los dos países emitieron comunicados distintos.

El comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia citó al ministro Sergei Shoigu diciéndole a su par francés que “el régimen de Kiev no hace nada sin la aprobación de sus amos occidentales” y “esperamos que los servicios especiales franceses no hayan estado involucrados”. Macron afirmó que tales aseveraciones “fueron en realidad barrocas y amenazantes, lo cual no es nada nuevo” Hablando a reporteros al margen de un evento para inaugurar una piscina construida para las próximas olimpiadas de París, Macron añadió: “En otras palabras, fue ridícul

