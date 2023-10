Más de 500 migrantes llegan a las Islas Canarias españolas en 24 horas

Una de las embarcaciones llegadas el martes llevaba 280 personas, según indicó el servicio de emergencias de las islas en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

Por su parte, el coordinador de Cruz Roja Española José Antonio Rodríguez Verona, dijo a The Associated Press que no había visto tanta gente en una embarcación desde 2008, cuando 234 personas llegaron en un bote.

Cientos de otras personas fueron interceptadas en los últimos días cuando intentaban llegar a otras islas del archipiélago, que se encuentra al noroeste del territorio continental africano, y a otros puntos de España.

Casi 15.000 migrantes llegaron por mar a las Islas Canarias entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023, según el Ministerio español del Interior. Es un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Muchos salieron de Senegal. headtopics.com

Read more:

sdut »

S&P 500 Earnings Yield Hits Highest Level Since Mid-May ’23Stocks Analysis by Brian Gilmartin covering: S&P 500, iShares Core S&P 500 ETF, SPDR® S&P 500, S&P 500 Futures. Read Brian Gilmartin's latest article on Investing.com

Q4 Kicks Off Amid Significant Risks: Is the Bull Market Already Over?Market Overview Analysis by Investing.com (Francesco Casarella) covering: S&P 500, iShares Core S&P 500 ETF, SPDR® S&P 500, S&P 500 Futures. Read Investing.com (Francesco Casarella)'s latest article on Investing.com

S&P 500 Dips Out of Bull Market as 30-Year Rate Nears 5%: What's Next?Market Overview Analysis by Michael Kramer covering: S&P 500, iShares Core S&P 500 ETF, SPDR® S&P 500, S&P 500 Futures. Read Michael Kramer's latest article on Investing.com

Why Bears Should Be Taking Profits at This Point: What to Expect NextStocks Analysis by Jani Ziedins covering: S&P 500, iShares Core S&P 500 ETF, SPDR® S&P 500, S&P 500 Futures. Read Jani Ziedins's latest article on Investing.com

S&P 500 futures recover early losses after Treasury yields spikeU.S. stock futures rallied off session lows after Treasuries recovered from a sharp sell-off that took yields to fresh 16-year highs.