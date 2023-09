Lula será operado para reemplazarle la cadera

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será operado de la cadera el viernes, un procedimiento que probablemente le impedirá viajar temporalmente, pero fuera de eso no afectará sus actividades. “El impacto de la cirugía de Lula probablemente será pequeño y no debería afectar el proceso de toma de decisiones ni las negociaciones en forma significativa”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas de la...

“El impacto de la cirugía de Lula probablemente será pequeño y no debería afectar el proceso de toma de decisiones ni las negociaciones en forma significativa”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Brasilia.“Es muy probable que Lula, incluso en recuperación, siga influenciando las decisiones principales, y ciertamente exigirá ser informado de todo lo que está ocurriendo”, agregó Calmon.

Su cirugía de reemplazo de cadera es un procedimiento común, que normalmente se lleva una hora o dos, según la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos. La recuperación varía de paciente a paciente, pero la mayoría pueden reanudar actividades cotidianas ligeras de tres a seis semanas después de ser operados.

El gobernante de 77 años pasará algunos días en el Hospital Sirio-Libanés en la capital Brasilia, antes de regresar al palacio presidencial la semana próxima, dijo Andrea Cordeiro, de la oficina de prensa de la presidencia.

En un principio muchos pacientes utilizan un bastón, muletas o una caminadora hasta que el equilibrio y la fuerza mejoran, para evitar caídas que pudieran poner en riesgo el éxito de la cirugía, señala la organización ortopédica. El periódico brasileño O Globo dijo el jueves que Lula podría usar una caminadora. Su oficina de prensa no pudo confirmar esa información.

Lula es el presidente de edad más avanzada en la historia de Brasil. Durante la campaña electoral del año pasado, bromeó con frecuencia que, a pesar de tener más de 70 años, “tengo la energía de una persona de 30 años y la pasión de uno de 20”.

Luego de haber sido presidente por dos periodos, de 2003 a 2010, Lula dijo durante la campaña que si ganaba no tenía intenciones de postularse a un cuarto periodo de cuatro años. Pero en julio dijo que la campaña del presidente estadounidense Joe Biden era un “estímulo” para que él se postulara de nuevo en 2026.

Lula ha estado muy ocupado desde que asumió el puesto el 1 de enero, luego de que derrotó al presidente derechista Jair Bolsonaro en una segunda vuelta electoral en octubre de 2022. Después de comprometerse a “llevar a Brasil de vuelta” al escenario mundial, Lula ha viajado a 21 países, incluidos Estados Unidos, China, Francia, India, Argentina y Angola.