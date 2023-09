Lula será operado de la cadera; trabajará desde la residencia presidencial por 3 semanas

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se someterá a una cirugía de cadera el viernes y trabajará desde la residencia presidencial durante unas tres semanas, indicaron funcionarios. Voceros de la presidencia indicaron el lunes que el gobernante izquierdista de 77 años no podrá viajar hasta por seis semanas tras el procedimiento. Lula sufre de dolor en la cadera desde agosto de 2022.

El mandatario será operado en un hospital de la capital Brasilia. Ha estado usando una mascarilla para evitar contraer cualquier enfermedad de transmisión aérea que pudiera obligarlo a postergar la cirugía.Se prevé que permanezca en el hospital hasta el martes de la semana próxima.

Read more:

latimes »

Lula será operado de la cadera; trabajará desde la residencia presidencial por 3 semanasEl presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se someterá a una cirugía de cadera el viernes y trabajará desde la residencia presidencial durante unas tres semanas, indicaron funcionarios.

Brazilian President Lula to undergo hip surgery, will work from home for 3 weeksBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva will undergo hip surgery on Friday and will work from the presidential residence for about three weeks

Brazilian President Lula to undergo hip surgery, will work from home for 3 weeksBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva will undergo hip surgery on Friday and will work from the presidential residence for about three weeks

Brazilian President Lula to undergo hip surgery, will work from home for 3 weeksBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva will undergo hip surgery on Friday and will work from the presidential residence for about three weeks.

Vietnam interested in trade deal with Mercosur, says Brazil's LulaBrazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said on Monday that Vietnam has expressed interest in a trade deal with the Mercosur bloc of Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay, adding he will bring the topic up for discussion with those countries.

Los médicos le reemplazarán la parte superior del fémur derecho para tratarlo de la artrosis que padece.

Voceros de la presidencia indicaron el lunes que el gobernante izquierdista de 77 años no podrá viajar hasta por seis semanas tras el procedimiento. Lula sufre de dolor en la cadera desde agosto de 2022.

El mandatario será operado en un hospital de la capital Brasilia. Ha estado usando una mascarilla para evitar contraer cualquier enfermedad de transmisión aérea que pudiera obligarlo a postergar la cirugía.Se prevé que permanezca en el hospital hasta el martes de la semana próxima.

Este mes, Lula les dijo a simpatizantes suyos durante una ceremonia gubernamental que no quiso que lo operaran durante la campaña del año pasado por la reelección. Venció por escaso margen al presidente Jair Bolsonaro en los comicios de octubre, y dos meses después asumió de nuevo el puesto que ya había ejercido de 2003 a 2010.