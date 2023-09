Lula se recupera en el hospital tras una operación de prótesis de cadera

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se estaba recuperando el viernes en un hospital tras someterse con éxito a una operación de prótesis de cadera, lo que probablemente lo obligará a suspender en forma temporal sus frecuentes viajes internacionales pero que, por… RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se estaba recuperando el viernes en un hospital tras someterse con éxito a una operación de prótesis de cadera, lo que probablemente lo...

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se estaba recuperando el viernes en un hospital tras someterse con éxito a una operación de prótesis de cadera, lo que probablemente lo obligará a suspender en forma temporal sus frecuentes viajes internacionales pero que, por lo demás, no interrumpirá sus actividades.

El doctor Roberto Kalil dijo a la prensa el viernes que el gobernante de izquierda sería trasladado pronto a su habitación del Hospital Sirio-Libanés de la capital Brasilia, luego de una exitosa cirugía que requirió anestesia general y duró entre dos y tres horas.

Se prevé que Lula, de 77 años, pase unos días en el hospital y regrese al palacio presidencial la próxima semana. También se sometió a un intervención menor de párpados, señaló Kalil.

Read more:

latimes »

Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva to undergo hip replacement surgeryLuiz Inácio Lula da Silva, the president of Brazil, will undergo hip replacement surgery, a common procedure that will take about one to two hours.

Brazil's President Lula set to undergo hip replacement surgeryBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva is scheduled to undergo hip replacement surgery Friday

Brazil's President Lula set to undergo hip replacement surgeryBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva is scheduled to undergo hip replacement surgery Friday.

Brazil's President Lula set to undergo hip replacement surgeryBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva is scheduled to undergo hip replacement surgery Friday.

Brazil's President Lula set to undergo hip replacement surgeryBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva is scheduled to undergo hip replacement surgery Friday.

Brazil's President Lula set to undergo hip replacement surgeryBrazilian President Luiz Inácio Lula da Silva is scheduled to undergo hip replacement surgery Friday