Lukaku firma doblete y Dybala sale lesionado en goleada de la Roma ante Cagliari

El argentino Paulo Dybala, en cambio, sigue viviendo un martirio con las lesiones. Lukaku anotó dos veces para que la Roma derrotase el domingo 4-1 al colista Cagliari en la liga italiana. El artillero belga llegó a siete goles en ocho encuentros en todas las competiciones con los Giallorossi esta temporada.

Lukaku mencionó que José Mourinho, el entrenador de la Roma, fue fundamental en su decisión de jugar con el club de la capital. La Roma marcha décimo en la Serie A. Cagliari, por su parte, sigue sin ganar y la continuidad de su técnico Claudio Ranieri corre peligro.

Read more:

sdut »

Lukaku scores 2 in Roma's 4-1 win at Cagliari. Dybala exits with an apparent injuryRomelu Lukaku is making an immediate impact at Roma. But Paulo Dybala remains injury prone. Lukaku scored twice in Roma’s 4-1 win at last-place Cagliari in Serie A to raise his tally to seven goals in eight matches across all competitions with the Giallorossi. Dybala exited the match in the first half with a left knee issue. Lazio gave up a two-goal advantage but still managed to beat visiting Atalanta 3-2 at the Stadio Olimpico. Defending champion Napoli plays Fiorentina later Sunday.

José Mourinho 'convinced' he will work in Saudi Arabia - ESPNRoma manager Jose Mourinho said he expects to work in Saudi Arabia one day and follow a stream of players and coaches who have signed for Saudi teams.

Con doblete de Bellingham el Real Madrid golea 4-0 a OsasunaJude Bellingham hizo más fuerte su idilio con el gol con un doblete, para liderar la goleada del sábado del Real Madrid 4-0 sobre Osasuna, para asegurar irse al parón de la Fecha FIFA en la cima de la

Lukaku scores 2 in Roma's 4-1 win at Cagliari. Dybala exits with an apparent injuryRomelu Lukaku is making an immediate impact at Roma. But Paulo Dybala remains injury prone. Lukaku scored twice in Roma’s 4-1 win at last-place Cagliari in Serie A to raise his tally to seven goals in eight matches across all competitions with the Giallorossi. Dybala exited the match in the first half with a left knee issue. Lazio gave up a two-goal advantage but still managed to beat visiting Atalanta 3-2 at the Stadio Olimpico. Defending champion Napoli plays Fiorentina later Sunday.