Luis Chávez listo para jugar con el Tri; Fabián Balbuena lo alaba

Poco a poco Luis Chávez se va adaptando más a jugar con el Dinamo de Moscú. El mexicano ya se ha ganado la titularidad de la media cancha en los juegos de la Liga Premier de Rusia, mientras que en la Copa de Rusia es utilizado como un cambio para controlar el balón en los últimos minutos del juego.

Poco a poco Luis Chávez se va adaptando más a jugar con el Dinamo de Moscú. El mexicano ya se ha ganado la titularidad de la media cancha en los juegos de la Liga Premier de Rusia, mientras que en la Copa de Rusia es utilizado como un cambio para controlar el balón en los últimos minutos del juego. Y ya con siete juegos consecutivos participando con el equipo capitalino, Chávez se reportó listo para jugar con la Selección Mexicana. El director técnico nacional, Jaime Lozano, no lo convocó para la última Fecha FIFA donde México empató con Australia y Uzbekistán, debido a que duró dos meses sin jugar. Pero ahora con sus buenas actuaciones en Rusia, el exXolos de Tijuana y exPachuca parece que pudiera ganarse una nueva convocatoria. Cuestionado al final del cotejo donde el Dinamo Moscú venció 3-0 a su odiado rival del Spartak en la copa. Chávez reveló que se ha comunicado con el seleccionador, cuando 'hablé con él, me preguntó como estaba y nada más'. Aunque al responder si está listo para ser convocado, el mexicano fue directo al grano y dijo: 'Sí, claro'. Sobre su adaptación al futbol del país más grande del mundo, comentó que 'de a poco he ido cogiendo confianza. De a poco también he ido jugando. Si bien ahora me tocó descansar un poco, espero el fin de semana poder jugar los otros 90 minutos y poder después estar mejor para para ayudar al equipo'. Por su parte, el seleccionado paraguayo Fabián Balbuena, aprovechó para hablar con este medio de comunicación y tirarle algunas flores a su compañero en el Dinamo. 'Desde que llegó, no tuvo tiempo de adaptarse y estuvo jugando. Sabemos que cuando uno llega a un lugar nuevo, y más todavía con el problema del idioma, siempre es difícil para nosotros como jugadores, siempre nos toca pasar por eso', dijo en la Zona Mixta. 'Por suerte nos tiene a nosotros. Tratamos de ayudarlo en lo que se pueda en todos los sentidos, tanto fuera como dentro de la cancha'. Y por último comentó que 'sabemos la calidad que tiene, es un jugador de selección, ha jugado mundiales, eso no se discute. Sabemos lo que nos puede ayudar'. El Dinamo Moscú jugará el 8 de octubre en la liga contra el conjunto de Fakel Voronezh, antes de que tenga dos semanas de descanso por la Fecha FIFA donde se espera que Chávez sea convocado por Jaime Lozano para jugar contra Ghana y Alemania.

Read more:

latimes »

St. Mary’s Strip mess haunts Southtown businesses as César Chávez construction beginsOfficials' efforts to communicate about construction on César Chávez has run up against some businesses' lingering mistrust toward the City of San Antonio.

Tri-State Area foliage forecast: Will excessive rainfall put a damper on fall fun?For much of the region, peak color arrives late October into early November.

Performance Tesla Cybertruck Said To Get Plaid Tri-Motor SetupSomeone who claims to have test-driven the Cybertruck said the tri-motor variant's performance rivals the Model X Plaid; learn what else he revealed about it.

Performance Tesla Cybertruck Said To Get Plaid Tri-Motor SetupSomeone who claims to have test-driven the Cybertruck said the tri-motor variant's performance rivals the Model X Plaid; learn what else he revealed about it.

Girls soccer: Hicks, Kingsway D deliver in huge Tri-Co Royal win over WilliamstownEarly second-half goal the difference as Dragons take command of division race