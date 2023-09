Lugo y Soto mantienen vivas las remotas posibilidades de Padres

Seth Lugo permitió tres imparables y quedó a un out de lanzar un juego completo por primera vez en su carrera, el dominicano Juan Soto pegó dos cuadrangulares y los Padres de San Diego derrotaron el martes a los Gigantes de San Francisco por 4-0. Ambos equipos están empatados con marca de 78-80, a cuatro juegos y medio de los Cachorros de Chicago por el último pasaje de la Liga Nacional.

Además, están tres juegos por debajo de Cincinnati, y cuatro por detrás de Miami.Lugo, quien venció a San Francisco en seis entradas en blanco en el Petco Park el 3 de septiembre, estuvo igual de efectivo en el Oracle Park. Ponchó a siete bateadores, cedió tres bases por bolas e hizo 123 lanzamientos para alcanzar su 8vo triunfo de la temporada como marca personal.

Soto conectó un cuadrangular solitario en la primera entrada ante John Brebbia (3-3), y su segundo vuelacercas fue ante Ryan Walker en la séptima para llegar a la cifra de 35 en la temporada, la mejor que ha tenido en su carrera

Por los Padres, el dominicano Juan Soto bateó de 4-3 con tres carreras remolcadas y dos anotadas.

Lugo, Soto lead Padres to 4-0 win over Giants, ending San Francisco's playoff hopesSeth Lugo allowed three hits and came within an out of his first career complete game, Juan Soto homered twice and the San Diego Padres eliminated San Francisco from the NL wild-card race, beating the Giants 4-0 on Tuesday night.

Lugo, Soto keep Padres' slim playoff hopes alive with 4-0 win over GiantsSeth Lugo allowed three hits and came within an out of his first career complete game, Juan Soto homered twice and the San Diego Padres stayed alive in the NL wild-card race, beating the San Francisco Giants 4-0 on Tuesday night.

San Diego Padres vs San Francisco Giants Line MovementMLB line and odds movement for San Diego Padres vs San Francisco Giants on Sep 26, 2023.

Por los Gigantes, el venezolano Thairo Estrada de 4-1.