Lucha apretada por el comodín, preludio de lo que viene en el béisbol

El último fin de semana de la campaña regular en el béisbol de las Grandes Ligas incluirá mucho nerviosismo y juegos intensos, mientras un puñado de equipos lucha por un número limitado de pasajes a la postemporada. Mookie Betts, Freddie Freeman y los Dodgers de Los Ángeles lucen como rivales formidables.En la Liga Americana, los Orioles de Baltimore tratarán de traducir su campaña de 100 victorias en un avance largo dentro de los playoffs.

La franquicia perdió 110 duelos hac apenas dos temporadas.

La campaña regular de las mayores concluye el domingo, y los playoffs comienzan apenas dos días después, con los juegos de comodín de ambas ligas, que se realizarán del martes al jueves. Está por verse si los Astros de Houston, campeones defensores, tendrán la oportunidad de revalidar su título. Siguen buscando la clasificación a los playoffs en los últimos días.

A continuación, un vistazo de lo que depara octubre:Por segunda temporada, se disputarán series a un máximo de tres juegos. El formato cambió en 2022, luego de involucrar un sólo duelo de vida o muerte desde 2009, con la excepción de la campaña de 2020, abreviada por la pandemia. headtopics.com

Con nuevas reglas, Grandes Ligas atraen a más de 70 millones de fanáticosCuando concluya la campaña, más de 70 millones de espectadores habrán asistido a los encuentros de las Grandes Ligas, algo que no había ocurrido en seis años.

Astros amplían ventaja en lucha por el comodín; doblegan 8-3 a MarinerosEl hondureño Mauricio Dubón rompió la igualdad por medio de un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada, y los Astros de Houston aumentaron su ventaja sobre los Marineros de Seattle en la lucha por el último pasaje de comodín disponible para los playoffs en la Liga Americana, al vencerlos el…

Bravos aseguran ventaja de locales en los playoffs; barren a CachorrosMax Olson logró su 54to jonrón, para liderar las Grandes Ligas en la campaña, y los Bravos de Atlanta aseguraron la ventaja de locales para la postemporada, al imponerse el jueves 5-3 sobre los decaídos Cachorros de Chicago.