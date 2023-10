Los sorprendentes Marlins se apoderan de boleto de comodín a los playoffs

Jazz Chisholm disparó su 19no jonrón, Josh Bell bateó un doble de dos carreras cerca del final, y los Marlins se apoderaron el sábado del cuarto boleto de playoffs en la historia de la franquicia, con una victoria de 7-3 sobre...

Jazz Chisholm disparó su 19no jonrón, Josh Bell bateó un doble de dos carreras cerca del final, y los Marlins se apoderaron el sábado del cuarto boleto de playoffs en la historia de la franquicia, con una victoria de 7-3 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Miami obtuvo uno de los dos pasajes restantes de comodín para la postemporada en la Liga Nacional, gracias al cuadrangular de Chisholm, a una serie de batazos cortos y a una gran actuación de un bullpen que ha soportado mucho trabajo en el último mes.A.J. Puk (7-5) y otros siete relevistas mantuvieron controlados a los Piratas y volvieron innecesaria la consulta de las pizarras de otros juegos.

Los Marlins comenzaron la jornada con su “número mágico” de juegos reducido a uno para asegurar la clasificación, tras lograr otro triunfo con remontada el viernes.

Ese uno se redujo oficialmente a cero cuando el taponero Tanner Scott logró su duodécimo salvamento, al ponchar a sus tres adversarios en la novena entrada, desatando la celebración en el terreno y detrás de la cueva de Miami, donde un grupo pequeño de fanáticos coreó “¡vamos, Marlins!”, en ese inning.

Por los Marlins, el cubano Jorge Soler de 3-2 con dos anotadas y una remolcada. Los dominicanos Bryan de la Cruz de 5-1 con una remolcada, Jesús Sánchez de 5-1.

Por los Piratas, los dominicanos Miguel Andújar de 1-0, Endy Rodríguez de 5-3 con una anotada y una producida, Liover Peguero de 4-1.