Los secretarios de México y EEUU inauguran la 23 Semana Binacional de Salud en San Diego

México inauguró este jueves desde su consulado en San Diego la vigésimo tercera edición de la Semana Binacional de Salud, con dos invitados especiales: el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra y su homólogo el secretario de Salud en México, Jorge Alcocer. Si bien en un inicio adoptó el nombre de semana binacional, actualmente sus actividades se extienden durante todo el mes de octubre. Bajo esta iniciativa se realizarán jornadas de vacunación de COVID-19 y gripe, así como ferias, talleres, cursos, exámenes de glucosa, de la vista, de VIH/SIDA, mastografías, y medidas de masa muscular, entre otras actividades en beneficio de las comunidades latinas y mexicanas en el exterior. El programa completo puede consultarse en este enlace. Becerra, de ascendencia mexicana, enalteció cómo los dos países pueden colaborar para ayudar a la gente trabajadora. Citó el caso de sus padres, quienes llegaron a Estados Unidos con apenas $13 en la bolsa para iniciar una nueva vida. El padre de Becerra nació en California pero se crió en Tijuana, mientras que su madre es originaria de Guadalajara, Jalisco. De esos $13, la familia crió cuatro hijos que eventualmente se graduaron de la universidad o del servicio militar, compartió. 'Digo esto con el orgullo que cualquier hijo de inmigrantes lo haría: yo soy el testimonio de lo que sucede cuando se le da oportunidad a la gente de probar lo valiosa que es', dijo Becerra durante su discurso. 'Espero que reconozcamos que la primera forma de hacerlo es permitiéndoles tener una buena salud'. Becerra agregó que: 'la próxima vez que una pareja venga con $13 en la bolsa, tendrá un consulado que los ayude'. Este año marca además el 20 aniversario del programa conocido como Ventanilla de Salud que iniciara en San Diego. Uno de sus impulsores fue el entonces director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y hoy cónsul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. Dicho programa que opera todo el año en los 53 consulados, tiene dos objetivos: ayudar a migrantes a encontrar servicios de salud, y promover una cultura de prevención de enfermedades, dijo González Gutiérrez. Los servicios de la ventanilla de salud están al alcance de las 450 personas que acuden diariamente al consulado para realizar diferentes trámites. En estos espacios se brinda información gratuita y orientación para que la comunidad, sin importar origen o situación migratoria, pueda recibir los servicios que necesita. Alcocer destacó la histórica visita a San Diego, dado que nunca antes se había reunido a los secretarios de salud de los dos países en un evento de este tipo, dijo. Fue también, la primera vez que ambos secretarios acuden al consulado mexicano en San Diego. Alcocer dijo que se trata del 'testimonio innegable del compromiso del secretario Becerra por la salud de nuestra comunidad y de la amistad que existe entre nuestros países a favor de la salud de las personas sin distinguir fronteras'. 'Hoy se confirma de forma extraordinaria la importancia de los números primos, en particular del mencionado número 13. Enhorabuena secretario Xavier Becerra, fueron muy bien utilizados esos $13', finalizó.

