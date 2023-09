Los Globos de Oro añaden dos nuevas categorías para sus premios de 2024

Los Globos de Oro añadirán las categorías de éxito cinematográfico y de taquilla, y de mejor actuación en un especial de 'stand up' de comedia en televisión para su 81ª edición, programada para el 7 de enero de 2024. Los Globos de Oro añadirán las categorías de éxito cinematográfico y de taquilla, y de mejor actuación en un especial de “stand up” de comedia en televisión para su 81ª edición, programada para el 7 de...

Las películas elegibles para la primera nueva categoría serán las más taquilleras o más vistas del año que también aporten “excelencia creativa”, según informó este martes la organización a través de un comunicado difundido por el medio especializado Variety.

Los filmes aspirantes deberán haber recaudado al menos 150 millones de dólares desde su estreno, de los cuales 100 millones deben de proceder de la taquilla nacional.

Los Globos de Oro añadirán las categorías de éxito cinematográfico y de taquilla, y de mejor actuación en un especial de “stand up” de comedia en televisión para su 81ª edición, programada para el 7 de enero de 2024.

Las películas elegibles para la primera nueva categoría serán las más taquilleras o más vistas del año que también aporten “excelencia creativa”, según informó este martes la organización a través de un comunicado difundido por el medio especializado Variety.

Los filmes aspirantes deberán haber recaudado al menos 150 millones de dólares desde su estreno, de los cuales 100 millones deben de proceder de la taquilla nacional.Además, las producciones estrenadas en plataformas digitales que podrán ser tomadas en cuenta para una de las ocho nominaciones deberán de contar con un número de espectadores proporcional a los ingresos mencionados, que será constatado por “fuentes fiables del sector”.

De cumplir con los requisitos, las cintas elegidas también podrán competir en las categorías de mejor película dramática, de comedia o musical, animación o lengua no inglesa.

Para la segunda nueva categoría de mejor actuación en un “stand up” de comedia en televisión se considerarán los especiales emitidos en televisión, plataformas de “streaming” y señal por cable que hayan sido estrenados en un medio reconocido.

Las producciones deberán tener una duración mínima de 30 minutos y habrá seis nominaciones.

Todas las nominaciones serán presentadas el 11 de diciembre y hasta el momento no se ha determinado qué cadena de televisión emitirá la gala.

La organización había anunciado que ya se encontraba en negociaciones con varias empresas, después de que su vinculación con NBC expirara a principios de este año.

La última ceremonia de los Globos de Oro de 2023 supuso el regreso de estos galardones a la televisión tras el evento no televisado de 2022, en medio de la polémica por la falta de representación afroamericana entre los miembros de la extinta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y acusaciones de corrupción. EFE