Los gatos del Palacio Nacional de México son declarados 'activos fijos vivos'

Pasean por los jardines del palacio acechando a palomas y hacen apariciones estelares en conferencias de prensa televisadas. Algunos saludan a los turistas en las puertas, mientras que otros prueban un poco de helado ofrecido a hurtadillas por trabajadores del recinto. Hay 19 gatos con carta blanca en el Palacio Nacional de México , que recorren desde hace mucho los frondosos jardines y antiguos salones coloniales de uno de los edificios más emblemáticos del país.

“Ellos están libres, tienen acceso a todas partes, entonces llegan a reuniones, entrevistas, caminan en frente de las cámaras”, comentó Jesús Arias, el veterinario del palacio, mientras un puñado de amigos felinos se frotaban contra sus tobillos. Ahora los gatos del palacio han hecho historia después de que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les declarase “activos fijos vivos”, los primeros animales en México que reciben el títul

