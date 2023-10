Los ganadores del Nobel de Química podrían haberse anunciado antes de tiempo, según medios suecos

La academia envió por error una nota de prensa el miércoles que contenía los nombres de los ganadores, según la televisora pública SVT.

“Por desgracia no puedo hacer comentarios sobre lo que se ha publicado aún. Lo que es importante saber es que la Academia de Ciencias aún no se ha reunido y no hay decisión sobre quién recibirá el Nobel de Química este año”, indicó en un email la vocera de la academia Eva Nevelius.

El anuncio de los ganadores estaba previsto para las 11:45 de la mañana en Suecia (0945 GMT). Esas partes diminutas de cada átomo giran en torno a su núcleo y son fundamentales prácticamente para todo: la química, la física, nuestros cuerpos y nuestros aparatos.

El año pasado, los estadounidenses Carolyn R. Bertozzi y K. Barry Sharpless, así como el científico danés Morten Meldal, recibieron el Nobel de Química por desarrollar una forma de “unir moléculas” que puede utilizarse para estudiar células, secuenciar ADN y diseñar medicamentos más precisos contra enfermedades como el cáncer. headtopics.com

Read more:

sdut »

My Hero Academia: Bakugo Just Revealed the Real Reason He Bullied DekuThe truth is not what MHA fans thought.

El Nobel de medicina es otorgado a los pioneros de la vacuna contra la covidEl premio concedido a Katalin Karikó y Drew Weissman reconoce un trabajo que condujo al desarrollo de vacunas que se administraron a miles de millones de personas en todo el mundo.

Tres científicos ganan el Nobel de Física por sus estudios sobre los electronesTres científicos ganaron el martes el premio Nobel de Física por estudiar los electrones en los átomos durante las fracciones de segundo más diminutas.

Tres científicos ganan el Nobel de Física por sus estudios sobre los electronesTres científicos ganaron el martes el premio Nobel de Física por estudiar los electrones de los átomos durante las fracciones de segundo más diminutas, un campo que algún día podría contribuir a mejorar los dispositivos electrónicos y los diagnósticos de enfermedades.

My Hero Academia Season 7 Reveals New Hero DesignsMy Hero Academia highlights its hero roster with new poster for Season 7!

Mahomes y los Chiefs resisten para vencer a los Jets, con Rodgers y Swift observandoPatrick Mahomes y Kansas City se sacudieron una actuación por debajo de su nivel en la que desperdiciaron una ventaja de 17 puntos, pero resistieron para derrotar a los Jets de Nueva York 23-20 el domingo por la noche.