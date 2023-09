Los Fabulosos Cadillacs ofrecieron fiesta, protesta y experimentación

Esto es lo que se vio y se escuchó durante el debut de Los Fabulosos Cadillacs en el Hollywood Bowl La actuación de los Cadillacs estuvo antecedida por la de Los Auténticos Decadentes, una agrupación que procede del mismo lugar -la ciudad de Buenos Aires-, que surgió en la misma época -sólo un año después,...

La actuación de los Cadillacs estuvo antecedida por la de Los Auténticos Decadentes, una agrupación que procede del mismo lugar -la ciudad de Buenos Aires-, que surgió en la misma época -sólo un año después, en 1986- y que tiene más de una similitud musical con los protagonistas de la velada -también le entra al ska, al reggae y los ritmos sudamericanos-, pero que se orienta hacia terrenos mucho más comerciales y evita hacer comentarios políticos en sus letras.

A causa de esta misma tendencia, se trata de un combo más accesible y, por lo tanto, más popular en ciertos sectores de la audiencia, como lo demostró el hecho de que vimos a un gran número de mujeres en la platea que bailaron y rieron durante su acto y que parecieron desvanecerse ante la llegada de los Cadillacs.

Un momento de la presentación de Los Auténticos Decadentes.

El rockero español Enrique Bunbury reflexiona sobre el estado actual de su salud y de su carrera ante su nuevo álbumEl que se movió mucho más en la tarima, como ocurre también siempre, fue Ciancirulo, quien lucía con orgullo una camiseta de la selección argentina de fútbol, que usó el micrófono en más de una ocasión para cantar y cuyo sonido de bajo, sumado a veces por efectos como el del wah wah, tuvo una presencia contundente.Ciancirulo, Vicentico y el saxofonista Sergio Rotman, que hizo también de las suyas en la tarima, son los miembros originales de los Cadillacs que permanecen en la formación actual, y siguen cumpliendo un papel esencial en la creación del poderoso sonido que caracteriza a la agrupación. En el Bowl, sonaron estupendamente. Hay que precisar además que la alienación de ocho músicos incluye desde hace casi una década al baterista Astor Cianciarulo y al guitarrista Florián Fernández Capello, hijos de Flavio y de Vicentico, respectivamente.

Un momento de la presentación de Los Auténticos Decadentes.Y es que si hablamos de fiesta y de baile, la propuesta de los Decadentes es irresistible, incluso cuando, en este caso, la calidad de su sonido fue claramente inferior a la de sus compatriotas estelares, lo que suele suceder en casos semejantes.

Gracias al empleo de tres vocalistas (Gustavo “Cucho” Parisi, Jorge “Perro Viejo” Serrano y Diego “Cebolla” Demarco) que tocan a veces instrumentos (el segundo y el tercero son también guitarristas), esta banda logra darle diversidad a un repertorio que, sí, se orienta frecuentemente hacia un estilo alegre y relajado (como lo prueban sus canciones “Los piratas”, “Loco” y “La guitarra”, que no faltaron en el Bowl), pero que prueba también suerte con composiciones más arriesgadas (como es el caso de “Amor” y “El pájaro vio el cielo y se voló”, que son excelentes).No los perjudicó, por supuesto, tocar un ‘cover’ de “Golpes en el corazón”, la pieza original de Los Tigres del Norte, ni gritar después de hacerlo “¡Viva México, cabrones!” A fin de cuentas, la mayoría del público tenía raíces aztecas, como lo comprobamos al escuchar las voces que nos rodeaban tanto a la salida como a la entrada del show. Y esa es una clase de arenga que los Cadillacs jamás harían.