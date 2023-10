Los centros de votación abren el sábado para las elecciones especiales del 7 de noviembre

Algunos centros de votación en persona en el condado de San Diego están abriendo el sábado a medida que la elección especial del 7 de noviembre se acerca rápidamente. Un total de 12 centros de votación repartidos en el Distrito Supervisorial 4 del condado, la ciudad de Chula Vista y dos distritos de agua del norte del condado estarán abiertos para la votación anticipada. A partir del sábado, esos centros de votación estarán abiertos de 8 a.

Y en el Distrito de Servicios Públicos de Fallbrook y el Distrito Municipal de Aguas de Rainbow, los residentes votarán sobre medidas electorales que permitirían a los dos distritos de aguas del norte del condado separarse de la Autoridad de Aguas del Condado de San Diego.

