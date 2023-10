Los candidatos presidenciales afinan estrategias en la recta final hacia el balotaje en Ecuador

Esa fecha, 13,45 millones de ecuatorianos han sido convocado a votar por el sucesor del presidente Guillermo Lasso entre Luisa González, postulante del partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el joven millonario Daniel Noboa, hijo del hombre más acaudalado de Ecuador.

Una de las estrategias que mejor parece funcionar en los últimos días desde la campaña de Noboa ha sido repartir cientos de imágenes de tamaño real impresas en cartones y uno de los vídeos más vistos es el de una trabajadora de la construcción que se lleva una de esas réplicas y la viste como arquitecto. Tiene cerca de medio millón de vistas.

Director Juan Antonio Bayona: 'Faltaba dar voz a los muertos' de la tragedia de los Andes'Faltaba dar voz a los muertos', asegura el español Juan Antonio Bayona, director de 'La sociedad de la nieve', un nuevo relato llevado al cine del trágico accidente aéreo que en 1972 protagonizaron los componentes del equipo uruguayo de rugby Old Christians en la cordillera de los Andes.

Ecuador: Testigo identifica a autor intelectual de asesinato de Fernando VillavicencioUn testigo del asesinato del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio identificó por su nombre al supuesto autor intelectual y otros detalles del homicidio de agosto pasado, informó la fiscalía el domingo.

A 7th man accused of killing an Ecuador presidential candidate is slain in prisonThe killing of the seven suspects happened a little more than a week before Ecuador holds a presidential runoff election and as officials struggle to explain how this was possible.

Luisa González, heredera del proyecto de Correa, se exhibe familiar y devota en balotaje de EcuadorLuisa González dejó a un costado su lado político y se inclinó por mostrar una versión más familiar, religiosa y cotidiana.