Lista de ganadores de los Billboard de la Música Latina

CATEGORÍAS DE ARTISTAS — Artista del año: Bad Bunny — Artista del año, debut: Peso Pluma — Gira del año: Bad Bunny — Artista crossover del año: Marshmello — Global 200 artista latino del año: Bad Bunny CATEGORÍAS DE CANCIONES — Global 200 canción latina del año: Manuel Turizo, “La Bachata”. — “Hot Latin Song” canción del año: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”. — “Hot Latin Song” colaboración vocal del año: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”. — “Hot Latin Song” artista del año, masculino: Peso Pluma — “Hot Latin Song” artista del año, femenino: Karol G — “Hot Latin Song” artista del año, dúo o grupo: Grupo Frontera — “Hot Latin Song” sello discográfico del año: Sony Music Latin — Canción del año, airplay: Manuel Turizo, “La Bachata”. — Sello discográfico del año, airplay: Sony Music Latin — Canción del año, ventas: Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”. — Canción del año, streaming: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”. CATEGORÍA DE ÁLBUMES — “Top Latin Album” del año: Karol G, “Mañana Será Bonito”. — “Top Latin Albums” artista del año, masculino: Bad Bunny — “Top Latin Albums” artista del año, femenino: Karol G — “Top Latin Albums” artista del año, dúo o grupo: Fuerza Regida — “Top Latin Albums” sello discográfico del año: Rimas CATEGORÍAS LATIN POP — Artista “Latin Pop” del año, solista: Shakira — Artista “Latin Pop” del año, dúo o grupo: Maná — Canción “Latin Pop” del año: Bizarrap y Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”. — “Latin Pop Airplay” sello discográfico del año: Sony Music Latin — Álbum “Latin Pop” del año: Camilo, “De adentro pa afuera”. — “Latin Pop Albums” sello discográfico del año: Universal Music Latin Entertainment CATEGORÍA TROPICAL — Artista tropical del año, solista: Romeo Santos — Artista tropical del año, dúo o grupo: Aventura — Canción tropical del año: Manuel Turizo, “La Bachata”. — “Tropical Songs Airplay” sello discográfico del año: Sony Music Latin — “Tropical Albums” sello discográfico del año: Sony Music Latin CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO — Artista regional mexicano del año, solista: Peso Pluma — Artista regional mexicano del año, dúo o grupo: Fuerza Regida — Canción regional mexicana del año: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”. — “Regional Mexican Airplay” sello discográfico del año: Universal Music Latin Entertainment — Álbum regional mexicano del año: Ivan Cornejo, “Dañado”. — “Regional Mexican Albums” sello discográfico del año: Del CATEGORÍA LATIN RHYTHM — Artista “Latin Rhythm” del año, solista: Bad Bunny — Artista “Latin Rhythm” del año, dúo o grupo: Wisin & Yandel — Canción “Latin Rhythm” del año: Bad Bunny, “Tití me preguntó”. — “Latin Rhythm Airplay” sello discográfico del año: Sony Music Latin — Álbum “Latin Rhythm” del año: Karol G, “Mañana será bonito” — “Latin Rhythm Albums” sello discográfico del año: Rimas CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA — Compositor del año: Peso Pluma — Editora del año: Prajin Music Publishing, BMI — Corporación editora del año: Sony Music Publishing — Productor del año: Édgar Barrera PREMIOS ESPECIALES — Premio Billboard Espíritu de la Esperanza: Karol G — Premio Billboard Ícono: Ivy Queen — Premio Billboard Trayectoria Artística: Los Ángeles Azules

Premios Billboard de la Música Latina 2023: Dónde, cuándo, cómo y qué verás en la ceremoniaMinuto a Minuto aquí podrás conocer todo lo que se espera en el escenario y la alfombra roja de estos galardones

Bad Bunny y Peso Pluma se llevan primeros Premios Billboard de la Música LatinaBad Bunny y Peso Pluma fueron de los primeros galardonados el jueves por la noche en los Premios Billboard de la Música Latina.

Playboi Carti’s ‘Sky’ Tops TikTok Billboard Top 50 Chart | Billboard NewsThere’s a new No. 1 on the TikTok Billboard Top 50 chart: Playboi Carti’s “Sky” takes the top spot on this week’s chart.

Eslabon Armado Talk Winning For Their Hit “Ella Baila Sola” & More | Billboard Latin Music Awards 2023Eslabon Armado chatted with Billboard’s Griselda Flores backstage at the 2023 Billboard Latin Music Awards.

Ivy Queen On Receiving the Icon Award, What Being An Icon Means to Her & More | Billboard Latin Music Awards 2023Ivy Queen chatted with Billboard’s Jessica Roiz backstage at the 2023 Billboard Latin Music Awards.

