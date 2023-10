Legislador demócrata regresa al Congreso tras su secuestro por 3 hombres armados

Cuéllar dijo que estaba “bien” e incluso bromeó acerca de la aterradora experiencia. Dijo que los ladrones “aparecieron de la nada y me apuntaron con pistolas”.“Vi a uno con una pistola, otro con una pistola y sentí que había otro detrás de mí”, dijo. “Dijeron que querían mi auto y yo dije, ‘claro’. Hay que mantener la calma en esas situaciones, y escaparon”.

Cuéllar dijo que estaba “bien” e incluso bromeó acerca de la aterradora experiencia. Dijo que los ladrones “aparecieron de la nada y me apuntaron con pistolas”.

“Vi a uno con una pistola, otro con una pistola y sentí que había otro detrás de mí”, dijo. “Dijeron que querían mi auto y yo dije, ‘claro’. Hay que mantener la calma en esas situaciones, y escaparon”.Jacob Hochberg, jefe del personal de Cuellar, emitió un comunicado en el que señaló: “Mientras el legislador Cuellar estaba estacionando su auto esta noche, tres asaltantes armados se acercaron al legislador y le robaron su vehículo. Afortunadamente, resultó ileso y está trabajando con la policía local”.

El robo del lunes fue el segundo asalto a un legislador en Washington este año. En febrero, la representante demócrata Angie Craig, de Minnesota, sufrió un ataque en su departamento, en el que sufrió heridas leves. Su jefe de personal dijo que el ataque aparentemente no obedecía a motivos políticos.

Cuéllar agradeció a la policía del Capitolio y la de Washington, y dijo que “el mensaje es muy sencillo: hay que apoyar a la policía”.

Cuéllar dijo que aunque los agresores usaban máscaras, vio que eran jóvenes.

“Recuperaron el auto, recuperaron todo, pero lo que realmente me trastornó es que se llevaron mi sushi”, dijo entre risas.

La policía del Capitolio dijo en un comunicado que buscaba a los ladrones con ayuda de la policía de Washington y el FBI. Añadió que hallaron el auto, un Toyota blanco, y que los técnicos procesaban la escena del crimen.

“Tenemos varias pistas”, dijo el jefe de la policía del Capitolio, Tom Manger. “Nuestros investigadores están concentrados, resueltos y trabajando las 24 horas”.Noticias