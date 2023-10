Legislador activa alarma contra incendios en Capitolio y demora votación

WASHINGTON —

El inmueble fue reabierto una hora después que la Policía del Capitolio determinara que no había peligro.La Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos y que supervisa asuntos relacionados con el complejo del Capitolio, publicó la fotografía de una persona que activaba la alarma y que al parecer era Bowman.

El legislador de Nueva York dijo a los medios horas después que se había tratado de un error porque se dirigía en forma apresurada a conseguir votos e intentaba cruzar una puerta que normalmente está abierta, pero se encontraba cerrada por ser fin de semana.

“Creí que me ayudaría a abrir la puerta”, dijo en referencia a la alarma que había activado y descartó que hubiera sido un intento para causar una parálisis.

La policía del Capitolio informó el sábado en un comunicado que “está en marcha una investigación sobre lo sucedido y por qué”.

Cuando se dispuso el desalojo de la Cámara de Representantes, los demócratas buscaban demorar una votación sobre una iniciativa de financiamiento para mantener abiertas las agencias federales durante 45 días.

Los demócratas dijeron que necesitaban tiempo para revisar el proyecto de ley de 71 páginas que los republicanos presentaron repentinamente para evitar el cierre gubernamental.

El paquete de financiamiento fue aprobado finalmente el sábado en la tarde por 335-91 con el apoyo de la mayoría de los republicanos y casi todos los demócratas, incluyendo Bowman.