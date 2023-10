Lawrence y la defensa brillan; Jaguars vencen 23-7 a Falcons en Londres

Los Jags (2-2) cortaron una racha de dos derrotas con series de grandes jugadas al disputar su décimo partido en Londres y respondieron bien cuando los Falcons intentaron reaccionar en el segundo tiempo.

El quarterback Trevor Lawrence esquivó el asedio de Richie Grant y tiró un pase profundo a un Ridley libre de marcar un pase de touchdown de 30 yardas en el primer cuarto.Williams se colocó al frente del receptor Drake London, interceptó el pase de Desmond Ridder y le ganó la carrera al quarterback hasta llegar a la zona de anotación para poner el marcador 17-0 en el segundo cuarto.

Los Falcons (2-2) perdieron su segundo partido seguido y Ridder, de titular por octava vez en la NFL, mostró su falta de experiencia con intercepciones en pases seguidos en el primer tiempo.