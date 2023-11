Lakers superan 130-125 a Clippers en tiempo extra y cortan mala racha ante su rival angelino

Bajo la mirada de James Harden, quien estuvo en el banquillo pero todavía sin vestir el uniforme de los Clippers, Kawhi Leonard anotó 38 puntos, en lo que fue la segunda derrota de su equipo en esta joven campaña. Paul George anotó 35 puntos, incluidos 20 en el cuarto periodo, incluidos ocho puntos en el último minuto, antes de ser expulsado por acumulación de faltas, a los 30 segundos del alargue.

