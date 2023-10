Lago glaciar que causó inundación letal en India deja 41 muertos

La riada comenzó el miércoles por la madrugada, cuando desbordó un lago de montaña. Atravesó una gran represa hidroeléctrica río abajo y cayó sobre un valle donde causó al menos 41 muertes, arrastró los cuerpos a lo largo de kilómetros y obligó a miles a huir de sus viviendas.

Un estudio elaborado en 2021 por investigadores de India, Estados Unidos y Suiza alertó de que el aumento del agua y las escarpadas laderas que rodean al lago, aumentaban las probabilidades de inundaciones catastróficas. El proyecto hidroeléctrico Teesta 3, construido en el río Teesta, tardó nueve años en construirse y tuvo un costo de 1.500 millones de dólares.

