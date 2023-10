LAFC clasifica a los playoffs; el Galaxy queda moribundo

Bouanga puso fin a la racha de cuatro partidos y 372 minutos sin marcar del LAFC en su último partido en casa de la temporada regular. Con dos partidos restantes como visitante, el LAFC está en el tercer puesto del Oeste con 48 puntos, a uno del segundo lugar, Seattle.

Bouanga puso fin a la racha de cuatro partidos y 372 minutos sin marcar del LAFC en su último partido en casa de la temporada regular. Con dos partidos restantes como visitante, el LAFC está en el tercer puesto del Oeste con 48 puntos, a uno del segundo lugar, Seattle. También con dos partidos restantes, Minnesota se quedó en el decimosegundo lugar con 38 puntos, a tres puntos del último puesto de playoff, FC Dallas, con 41. Bouanga marcó en los minutos 6 y 36, así como en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte. Los tres tantos de Bouanga lo colocan en el liderato de la tabla de goleadores de la MLS con 17 tantos, seguido por Luciano Acosta de Cincinnati con 16 y otros tres jugadores más con 15. Bouanga tiene un total de 30 goles con el LAFC esta temporada (17 en la MLS, 7 en Liga de Campeones de la Concacaf y 6 en Leagues Cup). Un gol en propia puerta del Minnesota United, así como un tanto de Filip Krastev, su primero en la MLS con el LAFC, en la segunda parte, permitieron al Oro y Negro ganarse un puesto en los playoffs por quinta vez en los seis años de existencia del club. LAFC tratará de subir al segundo puesto del Oeste cuando visite al Austin el sábado, 7 de octubre (5:30 p.m.), y cuando cierre la campaña de visita, el 21 de este mes, en Vancouver (6 p.m.). El partido también marcó el encuentro número 150 de Carlos Vela con el LAFC. Los Seattle Sounders derrotaron 2-1 al LA Galaxy el miércoles en el Lumen Field para asegurar su lugar en los Playoffs de la Copa MLS 2023, mientras que el Galaxy quedó con pocas probabilidades de avanzar a una postemporada. Jordan Morris y Douglas Costa habían anotado por sus respectivos equipos, hasta que Cristian Roldán anotó el gol decisivo en tiempo de descuento. Los Sounders habían pegado primero cuando Morris encontró el fondo de la red en el minuto nueve. João Paulo ganó un balón dividido en la banda derecha y envió un centro que Morris remató de cabeza para batir a Jonathan Bond. Luego el brasileño Costa anotó un bello gol dentro del área, hasta que una distracción de la defensiva del Galaxy, dejó solo a Roldán y este convirtió para el 2-1. Con tres partidos por jugar, el Galaxy está en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, a seis puntos del último puesto de playoff, FC Dallas. Seattle quedó con 49 puntos en el segundo casillero del Oeste, pero con la presión del LAFC, con dos partidos por disputar. El Galaxy jugará un decisivo partido ante Minnesota de visita el sábado, 7 de octubre (5:30 p.m.), luego recibirá a Salt Lake el 14 de este mes (7:30 p.m.) en Carson y cerrará en casa la temporada en el Dignity Health Sports Park el 21 ante FC Dallas (6 p.m.). Si Galaxy cae el sábado ante Minnesota y FC Dallas logra por lo menos un punto ese mismo día ante San José, el equipo de Greg Vanney quedará eliminado este fin de semana.

