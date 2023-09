LAFC cae en Campeones Cup ante Tigres y desperdicia otra oportunidad de ganar un trofeo

El Campeones Cup enfrenta al campeón de campeones de la Liga MX ante el actual monarca de la MLS. El partido también marcaba la revancha de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando en 2020, Tigres venció por 2-1 a LAFC en plena pandemia.El cotejo fue muy disputado y ninguno de los dos clubes fue un claro dominador.

Los dos equipos terminaron con 10 hombres después de que el ecuatoriano Diego Palacios salió expulsado al 62 por doble tarjeta amarilla y el brasileño Rafael Carioca al 85 tras derribar a Dennis Bouanga cuando el jugador angelino le robó el esférico y se perfilaba a gol.

Al minuto 78, LAFC anotó un tanto por medio de Bouanga pero el árbitro anuló el gol debido a que Giorgio Chiellini tenía la pelota en movimiento al momento de reiniciar la jugada en medio campo tras una falta.

Al final del duelo, Maxime Crepeau fue sustituido por John Mc Carthy, un especialista para detener los disparos desde el punto de penalti, pero poco pudo hacer el miércoles ante los tiradores felinos.

En las cinco ediciones, tres las ha conquistado la MLS y dos veces la Liga MX. Las únicas dos veces que ha ganado la liga mexicana fue cuando Tigres doblegó a Toronto en la primera edición, en 2018, y el miércoles cuando el equipo universitario venció al LAFC.

Al momento de dirigirse a la banca y cuando el partido había concluido en tiempo regular, Nahuel Guzmán le dijo algo a Crepeau y comenzaron los fuertes empujones.Derrotaron a