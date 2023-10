La serie 'Ella camina sola' desenmascara a las personas y permite al público ser detective

La serie “Ella camina sola”, protagonizada por Paulina Dávila, Christopher Uckermann y Alicia Jaziz, se estrena este viernes en ViX desenmascarando las apariencias de las personas y permitiendo al público jugar a ser detective, subrayaron los actores en una entrevista con EFE. “Es una situación que la pone contra la espada y la pared, que es algo que sucede mucho en la realidad y que eso es parte de lo que se muestra y como muchas veces no estamos preparados para enfrentar una situación tan compleja”,...

“Es una situación que la pone contra la espada y la pared, que es algo que sucede mucho en la realidad y que eso es parte de lo que se muestra y como muchas veces no estamos preparados para enfrentar una situación tan compleja”, detalló la actriz.Estas acusaciones sorprenden mucho a la escuela porque el profesor es muy querido por la institución y su comunidad.

Esto hace que Carla no crea las acusaciones que hizo Daniela (Jaziz) porque ella es una alumna complicada y problemática. “La serie tiene ese maestro que parece un tipo encantador, pero que también puede ser un psicópata. Sobre todo los más psicópatas son luego los más encantadores, o realmente no es culpable y tan solo pudo haber cometido errores”, aclaró el actor.

