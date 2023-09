La sólida apertura de Armstrong y el bate de Jones llevan a Rockies a superar a Dodgers 4-1

Chase Anderson lanzó cinco entradas en blanco para conseguir su primera victoria en 17 aperturas esta temporada, Nolan Jones conectó un jonrón y los Rockies de Colorado acabaron con una seguidilla de siete derrotas al vencer el martes a los Dodgers de Los Ángeles, por 4-1 en el primer juego de una… Chase Anderson lanzó cinco entradas en blanco para conseguir su primera victoria en 17 aperturas esta temporada, Nolan Jones conectó un jonrón y los Rockies de Colorado acabaron con una seguidilla de siete derrotas al vencer el...

Chase Anderson lanzó cinco entradas en blanco para conseguir su primera victoria en 17 aperturas esta temporada, Nolan Jones conectó un jonrón y los Rockies de Colorado acabaron con una seguidilla de siete derrotas al vencer el martes a los Dodgers de Los Ángeles, por 4-1 en el primer juego de una doble cartelera.

Por el momento, los Rockies evitaron su primera temporada con 100 derrotas, en 30 años de existencia, al vencer a los Dodgers, ya clasificados a postemporada. Los Rockies construyeron una ventaja inicial de 3-0 ante Caleb Ferguson (7-4), quien fue asignado como abridor trabajando dos entradas y dos tercios.Anderson (1-6), incluido por waivers procedente de Tampa Bay el 12 de mayo, permitió cinco hits, cedió dos bases por bolas y recetó cuatro ponches en su 5ta apertura desde que fue reintegrado de la lista de lesionados el 3 de septiembre.

Read more:

sdut »

Anderson's strong outing and Jones' bat lead Rockies past Dodgers 4-1 in DH openerChase Anderson pitched five scoreless innings for his first win in 17 starts this season, Nolan Jones homered and the Colorado Rockies snapped a seven-game losing streak by beating the Los Angeles Dodgers 4-1 on Tuesday in the opener of a doubleheader.

Rockies look to break 7-game skid, play the DodgersThe Colorado Rockies aim to break their seven-game losing streak when they take on the Los Angeles Dodgers.

Dodgers Dugout: The 25 greatest Dodgers of all time, No. 9: Pee Wee ReeseWe continue to count down the 25 greatest Dodgers of all time with a classic member of the Boys of Summer.

Chicago Cubs sweep Colorado Rockies to hold on to playoff spotThe Chicago Cubs didn’t take the easiest path to going 4-2 on the homestand after dropping two of three to the Pittsburgh Pirates.

Photos: Chicago Cubs 4, Colorado Rockies 3Photos from the final regular season home game at Wrigley Field between the Colorado Rockies and Chicago Cubs on Sept. 24, 2023.

Rockies fall to Cubs in franchise-record 99th lossThe Cubs swept a series for the first time since Sept. 4-6 against San Francisco.

DENVER —

Chase Anderson lanzó cinco entradas en blanco para conseguir su primera victoria en 17 aperturas esta temporada, Nolan Jones conectó un jonrón y los Rockies de Colorado acabaron con una seguidilla de siete derrotas al vencer el martes a los Dodgers de Los Ángeles, por 4-1 en el primer juego de una doble cartelera.

Por el momento, los Rockies evitaron su primera temporada con 100 derrotas, en 30 años de existencia, al vencer a los Dodgers, ya clasificados a postemporada.

Los Rockies construyeron una ventaja inicial de 3-0 ante Caleb Ferguson (7-4), quien fue asignado como abridor trabajando dos entradas y dos tercios.Anderson (1-6), incluido por waivers procedente de Tampa Bay el 12 de mayo, permitió cinco hits, cedió dos bases por bolas y recetó cuatro ponches en su 5ta apertura desde que fue reintegrado de la lista de lesionados el 3 de septiembre. El panameño Justin Lawrence fue uno de los cuatro relevistas de los Rockies y permitió un hit en una entrada. Tyler Kinley obtuvo su 5to salvamento

Por los Rockies, el dominicano Elehuris Montero bateó de 4-1 con una carrera empujada, y el venezolano Ezequiel Tovar bateó de 3-1 con una carrera anotada.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 3-1.