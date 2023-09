La Roma sigue de capa caída tras perder 4-1 ante Genoa

La Roma sigue de capa caída en la Serie A tras sufrir el jueves una humillante derrota 4-1 en su visita al recién ascendido Genoa. Bryan Cristante hizo el gol de la Roma. Los dirigidos por José Mourinho apenas han conseguido una victoria en seis jornadas y languidecen en el 16to puesto de la tabla con cinco puntos. Genoa suma dos puntos más.

Todo el plantel romanista y Mourinho se congregaron frente a la expedición de hinchas visitantes al final del encuentro.

La Roma parecía despertar tras golear 7-0 a Empoli, pero luego empató 1-1 en el feudo del Torino. El volante islandés Gudmundsson abrió la cuenta para Genoa a los cinco minutos y Cristante empató a los 22.

Retegui restableció la ventaja de Genoa al culminar una bonita jugada colectiva al filo del descanso. Gudmundsson regateó a varios jugadores de la Roma para poner un centro a Thorsby. El volante noruego cedió de taquito a Retegui, quien amansó la pelota ante de clavarla en la red. headtopics.com

Fue el quinto gol de Retegui en el fútbol italiano tras llegar a Genoa en el mercado de verano.

Mateo Retegui, el argentino que se nacionalizó para jugar con la selección de Italia, anotó otra vez por Genoa. El islandés Albert Gudmundsson, el noruego Morten Thorsby y el brasileño Junior Messias también marcaron en la primera victoria en casa del club esta temporada.

Thorsby anotó el tercero a los 74 y el brasileño Messias liquidó el duelo a nueve minutos del final. Fueron los primeros goles de ambos con Genoa.Fiorentina fue amplio dominador ante Frosinone pero acabó pagando caro su ineficacia frente al arco rival y empató 1-1.

La Viola hubiera alcanzado a la Juventus en el tercer puesto con una victoria y parecía encaminado cuando el atacante argentino Nicolás González anotó de cabeza a los 19.

Pero desperdició muchas ocasiones y el volante argentino Matías Soulé empató a los 70 para Frosinone, de que apenas ha perdido un partido en su retorno a la Serie A.